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Times: Сергей Скрипаль стал чувствовать себя хуже

18 Февраля 2019 в 10:00
Times: Сергей Скрипаль стал чувствовать себя хуже

Состояние здоровья бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного 4 марта 2018 года в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок», стало хуже. The Sunday Times со ссылкой на источник в британской разведке сообщает, что после отравления он не сможет полностью восстановиться. В настоящее время за 67-летним Скрипалем врачи присматривают на дому, передает RT.

По словам медиков, они не могут предсказать, каким образом действие «Новичка» может отразиться на здоровье пострадавшего в будущем. Однако последствиями может стать как потеря памяти, так и функциональности мышц, пишет «Газета.ру».

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов заявил НСН, что версия британской стороны в громком деле отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, несостоятельна.

 

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