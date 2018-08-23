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Time включил «Зарядье» в список лучших мест в 2018 году

23 Августа 2018 в 18:06
Time включил «Зарядье» в список лучших мест в 2018 году

Американский журнал Time включил московский парк «Зарядье» в список самых выдающихся мест мира (World's Greatest Places 2018). Об этом говорится на сайте издания. В сообщении отмечается, что это «первый крупный общественный парк в Москве за 50 лет». Дизайн «Зарядья» был разработан американским архитектурным бюро Diller Scofidio+Renfro, которое также работало над дизайном парка Хай-Лайн в Манхэттене.

Журнал сообщил, что в парке есть концертный зал, ледяная пещера и свободно висящий над Москвой-рекой мост в форме бумеранга, а со времени открытия парк посетили порядка 10 млн человек.

«Зарядье» ранее стал номинантом премии влиятельного архитектурного онлайн-журнала Dezeen. Лауреаты будут награждены в Лондоне. Церемония состоится 27 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что концертный зал в парке «Зарядье» откроют в День города. 

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