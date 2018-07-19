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Time нарисовал на обложке гибрид Трампа и Путина

19 Июля 2018 в 17:05
Time нарисовал на обложке гибрид Трампа и Путина

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера совмещенный портрет президента США Дональда Трампа и его российского лидера Владимира Путина.

Материалы номер, который появится в продаже 30 июля, посвящены прошедшему 16 июля в Хельсинки саммиту Россия-США. Номер озаглавлен «Саммит кризиса» передает RT

Кроме того, в Twitter издания размещена анимация, в которой лицо Трампа превращается в портрет Путина.

По итогам встречи в Финляндии Путин и Трамп сошлись во мнении об укреплении российско-американских отношений. После этого на американского президента обрушилась критика за чрезвычайно мягкую позицию по отношению к Москве, в СМИ, а также некоторые политик назвали его предателем.

 

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