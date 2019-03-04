Тимати оштрафовали за оскорбление экс-депутата

Тимати оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление в Instagram экс-депутата Пермского края Александра Телепнева, ранее осуждённого за избиение Андрея Ширмана, DJ Smash, сообщает АГН «Москва». Такое решение вынес Мещанский суд Москвы, частично удовлетворив иск бывшего парламентария.

Как отмечает Ura.ru, Телепнев требовал взыскать с певца 500 тысяч рублей и обязать удалить из соцсети публикацию, порочащую честь и достоинство. На момент публикации новости материалы, оскорбившие экс-депутата, в официальном аккаунте певца отсутствовали.

Напомним, ранее в сети разгорелся конфликт между Тимати и бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Причиной послужил скандал на фоне отмены выступления Егора Крида в Дагестане. О том, кто из высокопоставленных лиц страны вызвался помирить враждующие стороны, читайте в материале НСН.