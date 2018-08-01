Тимати и Крид оштрафованы за концерт на крыше машины

Тверской суд Москвы признал виновными певца Егора Крида (Булаткина) и рэпера Тимати в нарушении кодекса об административных нарушениях за спонтанный концерт на крыше машины. Оба исполнителя должны будут заплатить штраф по 20 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

Как напоминает RT , Крид и Тимати в ночь на 21 июня 2018 года взобрались на крышу автомобиля в центре российской столицы, на улице Большая Дмитровка и стали выступать перед случайными прохожими. Из-за выходки исполнителей на дороге образовался затор.