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Тимати и Крид оштрафованы за концерт на крыше машины

1 Августа 2018 в 12:52
Тимати и Крид оштрафованы за концерт на крыше машины

Тверской суд Москвы признал виновными певца Егора Крида (Булаткина) и рэпера Тимати в нарушении кодекса об административных нарушениях за спонтанный концерт на крыше машины. Оба исполнителя должны будут заплатить штраф по 20 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

Как напоминает RT, Крид и Тимати в ночь на 21 июня 2018 года взобрались на крышу автомобиля в центре российской столицы, на улице Большая Дмитровка и стали выступать перед случайными прохожими. Из-за выходки исполнителей на дороге образовался затор.

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