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Тиллерсон поддержал польское противостояние «Северному потоку - 2»

27 Января 2018 в 14:32
Тиллерсон поддержал польское противостояние «Северному потоку - 2»

США поддерживают Польшу в вопросе «Северного потока – 2» и готовы помочь Варшаве диверсифицировать источники поставки энергоносителей. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече и премьером Польши Матеушем Моравецким.

Тиллерсон не исключил, что Россия будет использовать «энергетический инструмент в политических целях». Он заявил, что Вашингтон может предложить Польше поставки американского сжиженного газа, пишут РИА Новости.

Ранее Варшава потребовала от России предоставить газ на тех же условиях,
что и Германии. Сенатор Алексей Пушков назвал требование лишенным логики,
учитывая, что Польша препятствует строительству «Северного потока – 2».
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