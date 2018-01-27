Тиллерсон поддержал польское противостояние «Северному потоку - 2»

США поддерживают Польшу в вопросе «Северного потока – 2» и готовы помочь Варшаве диверсифицировать источники поставки энергоносителей. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече и премьером Польши Матеушем Моравецким.

Тиллерсон не исключил, что Россия будет использовать «энергетический инструмент в политических целях». Он заявил, что Вашингтон может предложить Польше поставки американского сжиженного газа, пишут РИА Новости.

Ранее Варшава потребовала от России предоставить газ на тех же условиях,что и Германии. Сенатор Алексей Пушков назвал требование лишенным логики,учитывая, что Польша препятствует строительству «Северного потока – 2».