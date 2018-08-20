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Тигран Кеосаян снял художественный фильм о строительстве Крымского моста

20 Августа 2018 в 16:33
Тигран Кеосаян снял художественный фильм о строительстве Крымского моста

Художественный фильм о строительстве Крымского моста выйдет в российский покат 1 ноября 2018 года. Картина режиссера Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!» рассказывает о любви, которая происходит между героями в обстоятельствах большой стройки. По словам автора сценария Маргариты Симоньян, некоторые из строителей стали прототипами героев фильма. Например, образ Михалыча – капитана катера – полностью списан с человека со стройки, сообщает КИА.

Съемки ленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства. Строители моста также стали героями фильма. В эпизодических ролях и съемках массовых сцен были задействованы жители Крыма и Кубани.


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