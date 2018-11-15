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The Independent нашла 10 лучших сцен секса в кино

15 Ноября 2018 в 15:11
The Independent нашла 10 лучших сцен секса в кино

Список десяти лучших любовных сцен в кино опубликовало британское издание The Independent. Первое место списка занимает картина Дерека Сиенфрэнса «Валентинка». Составители рейтинга отметили интимную сцену в душе, которая получилась очень натуральной. Фильм был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

В топ-10 попала также картина мексиканца Альфонса Куарона «И твою маму тоже», в котором зрителям запомнился эпизод группового секса.

В списке издания также оказались фильмы на тему однополой любви: «Кэрол», «Божья земля» и «Лунный свет», сообщает телеканал «360». Отмечена работа Джины Принс-Байтвуд «Любовь и баскетбол», в которой главная героиня теряет девственность со своей первой любовью.

В список попали ленты «А теперь не смотри», «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча, «Неверная», а также полнометражный кукольный фильм «Отряд „Америка“: Всемирная полиция».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал, почему не мог стать лучшим по версии зрителей иной фильм, чем «Мстители. Война бесконечности».

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