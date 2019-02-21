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The Hatters: В Карелии нас спасали телевизор и трактора

21 Февраля 2019 в 07:30
The Hatters: В Карелии нас спасали телевизор и трактора

Музыканты рассказали, как проходил их уникальный эксперимент по записи альбома в деревенском доме, удаленном от цивилизации.

Группа The Hatters только что вернулась из Карелии. Там музыканты провели целый месяц в работе над новым альбомом. Юрий Музыченко, заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», рассказал о суровых бытовых условиях студийной работы посреди заснеженного леса. Подробности – только на НСН.

«Мы, конечно, ездили в магазин, но поскольку там, в Карелии была настоящая зима, так что поездка всегда сопровождалась приключениями с тракторами, которые нас вытаскивали. Было весело, но повторять такой опыт я никому не советую. В конечном итоге, все это превращается в тюрьму в колонию закрытого типа, где одни и те же лица. Это – настоящий кошмар: изо дня в день одно и то же времяпрепровождение, один и тот же пейзаж. Спасало только (не поверите) РЕН-ТВ. Мы узнали все про перевал Дятлова, про Атлантиду, про то, как размер женской груди влиял на политику империй и много о чем еще», - отметил артист.

Дату релиза альбома Юрий Музыченко не назвал. Зато гарантировал, что ничего лесного в этой работе не будет, потому что за весь месяц музыкантам даже не удалось выйти погулять – так они были погружены в новый материал. Всего на альбоме будет 13 треков.

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