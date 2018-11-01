«The Hatters» исполнили любимые хиты в эфире шоу «Подъёмники»

В первый день предзимнего ноября в студии утреннего шоу «Подъёмники» царило веселье и кураж. На «НАШЕ Радио» прямиком из тура в полном составе приехала группа «The Hatters», именующая себя «музыкально-театральным проектом». Участники коллектива приехали рассказать о своем грядущем концерте, который состоится на столичной площадке Stadium 15 ноября в рамках большого концертного тура группы по городам России.

Сегодня в «Подъёмниках» все слушатели «НАШЕго Радио» смогли услышать и даже увидеть (трансляция концерта шла на страничке радиостанции в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте nashe.ru) задорное и весёлое исполнение полюбившихся композиций группы: «Осень», «Мама», «Пей, себя не жалей», «Медлячок», «Да, со мной не просто» и многие другие. Вокалист группы Юрий Музыченко сообщил Александру Бону и Тане Борисовой, что тексты песен складываются из попытки представить, войти в образ и пережить ситуацию, о которой поётся.

«Не все песни – это личная история. Мы прекрасно понимаем, что все на свете прожить невозможно, поэтому ставим себя в положение «если бы»», — объяснил Юрий.

Музыканты группы поделились информацией о своих новых релизах. Хотя за последнее время «The Hatters» уже записали три песни, большой сюрприз Юрий Музыченко пообещал устроить именно на концерте 15 ноября.

«У нас будет очень большой музыкальный сюрприз, такой мостик между поколениями и двумя столицами, то, что соединяет нас», — заявил он.

Музыканты признались, что очень волнуются и нервничают перед выступлением в Stadium. Отметим, что на текущий момент это самая крупная площадка из тех, где «The Hatters» выступали сольно. Однако участники коллектива подчеркнули, что всегда стараются «выжать» все возможное из любых, даже самых небольших концертных залов. По словам вокалиста группы «работают до последнего».