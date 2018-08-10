The Guardian: Полиция потратила на расследование «дела Скрипалей» 10 млн фунтов

Британская полиция потратила на расследование отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также отравление двух британцев в Эймсбери более 10 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщила газета The Guardian. Деньги ушли на оплату работы приглашенных специалистов, сверхурочную работу полиции Уилтшира, а также утилизацию и замену нескольких полицейских машин, которые могли подвергнуться заражению.

Издание отмечает, что полиция надеется, что правительство Великобритании компенсирует все затраты.