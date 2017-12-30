Террористы взяли ответственность за взрыв в Петербурге

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте Санкт-Петергбурга, сообщила группа SITE, специализирующаяся на мониторинге СМИ джихадистов.

Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки. От взрыва пострадали 14 человек, передает «Интерфакс».

О реакции Следственного комитета, ФСБ и других правоохранительных органов в связи с этой информацией пока не сообщается.