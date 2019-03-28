Террорист, причастный к взрывам в московском метро, признал вину

Боевик Магомед Нуров, участник так называемой бандгруппы Вагабова, причастный к терактам на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году, признал свою вину, пишет ТАСС.

Следователь рассказал, что Нуров сознался в совершении преступления в ходе предъявления. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ. Следственный Комитет просит заключить его под стражу до 27 мая.

Накануне сообщалось, что Федеральная служба безопасности объявила о задержании в Дагестане члена бандформирования, которое имело отношение к организации террористических актов в московском метро в 2010 году. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, их вычислили и захватили в Хасавюртовском районе Дагестана.

Речь идёт о бандгруппе Вагабова. Именно её участники готовили террористок-смертниц, которые 29 марта 2010 года осуществили самоподрыв на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», отмечает РИА ФАН. В результате терактов погибли 39 человек, более ста пострадали.