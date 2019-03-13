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Террорист ликвидирован в Самарской области

13 Марта 2019 в 09:26
Террорист ликвидирован в Самарской области

В Самарской области уничтожен подозреваемый в подготовке террористического акта. Об этом сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета. Как уточняет RT, спецоперацию провели сотрудники Федеральной службы безопасности.

Боевик был блокирован в частном доме в селе Екатериновка Безенчукского района. Силовики предложили подозреваемому сдаться, однако в ответ он открыл огонь и бросил гранату. В результате злоумышленника пришлось ликвидировать, отмечает Газета.ру.

По данным НАК, это был последователь одной из международных террористических организаций, он поддерживал контакты с боевиками за границей. Предположительно, бандит хотел устроить взрыв в месте массового скопления граждан.

На месте происшествия найдены боеприпасы, оружие и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

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