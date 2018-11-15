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Территория у посольства РФ в Берлине оцеплена

15 Ноября 2018 в 00:16
Территория у посольства РФ в Берлине оцеплена

Полиция оцепила территорию рядом с посольством России в Берлине из-за подозрительного предмета, найденного в припаркованном у здания дипломатической миссии автомобиле, передает ТАСС.

Оцеплена часть бульвара Унтер-ден- Линден, а также станция городской электрички «Бранденбургские ворота».

На месте работают саперы.

Как ранее сообщала НСН, полиция Берлина усилила меры безопасности после того, как в городе Потсдам, на центральной рождественской ярмарке было обезврежено самодельное взрывное устройство.

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