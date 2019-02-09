«Территория смыслов» переезжает в Подмосковье

Ежегодный молодежный форум «Территория смыслов» с 2019 года могут начать проводить в подмосковном доме отдыха «Сенеж» управления делами президента (УДП). Глава Росмолодежи Александр Бугаев сказал «Коммерсанту», что изменение формата форума связано с необходимостью «улучшения транспортной логистики» и «повышения комфорта проживания для участников», которые прежде размещались в палатках. Как отметил Бугаев, название мероприятию менять не будут.

С 2015 года форум проходил во Владимирской области. Местом проведения было выбрана площадка около озера Запольское.

Политолог Константин Калачев считает, что решение перенести форум политическое. «Власти никак не отойдут от поражения на выборах во Владимирской области (во втором туре в сентябре 2018 года победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин) и показывают новому губернатору, что он случайный и не очень желательный персонаж»,— отметил Калачев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поприветствовал телеграммой участников Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». В тексте послания, опубликованного на сайте Кремля, говорится, что эта площадка станет основой для выработки смелых, новаторских предложений, которые найдут в будущем воплотятся на практике.