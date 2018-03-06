«Терминатор-6» выйдет на экраны летом 2019 года

Шестая часть ленты о Терминаторе выйдет на экраны 26 июля 2019 года. Ранее поклонники ожидали премьеру в марте нынешнего года. Исполнитель главной роли Арнольд Шварценеггер успокоил поклонников, рассказав, фильм будет сниматься с июня по октябрь.

Также голливудская звезда и экс-губернатор Калифорнии приоткрыл завесу тайны исполнительницы роли Сары Коннор. На экранах вновь появится Линда Гамильтон, появлявшаяся в первой и второй частях фильма. Режиссером картины станет Тим Миллер, продюсировать ленту будет Джеймс Кэмерон, пишет «Свободная пресса».

Сейчас 70-летний актер активно готовится к съемкам и признается, что соскучился по своему герою — андроиду T-800. «Я с нетерпением жду возвращения на экран приключений моего электронного героя. Это будет здорово», — цитирует Шварценеггера «Русская планета».

Однако, это не единственная кинороль, над которой работает Шварценеггер. После ухода из большой политики Арни снимается в фильме-пародии и в знаменитом сериале «Спасатели Малибу».