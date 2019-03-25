Тереза Мэй пообещала уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала оставить свой пост, если парламент страны поддержит ее соглашение с Брюсселем об условиях Брексита, сообщает ITV News со ссылкой на источники.

По данным СМИ, британский премьер заявила об этом своим однопартийцам Борису Джонсону, Иану Данкану Смиту, Джейкобу Рису Могу, Дэвиду Дэйвису и другим политикам.

Ранее британские СМИ обнаружили министерский заговор против Мэй. Обозреватель газеты Sunday Times Тим Шипман сообщил в своем Твиттере, что члены британского кабмина намерены добиться отставки премьер-министра Терезы Мэй. Причиной, по версии британского обозревателя, стали проблемы вокруг выхода страны из состава Евросоюза. Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала НСН более подробно о ситуации, которая возникла в британском парламенте.