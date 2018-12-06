Тереза Мэй допустила отказ от Brexit

Тереза Мэй заявила, что может принять решение отменить выход Великобритании из состава Евросоюза. Как отмечает Reuters, премьер-министр отметила, что у законодателей есть три варианта по сделке: утвердить достигнутое ранее соглашение, выйти из состава ЕС без соглашения или отказаться от Brexit.

Добавим, голосование о заключении сделки о Brexit с Евросоюзом должно пройти в парламенте в предстоящий вторник, 11 декабря.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта будущего года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, продлится в течение нескольких месяцев.

Между тем, ранее Дональд Трамп заявил, что стратегия британского премьер-министра Терезы Мэй по выводу Великобритании из Евросоюза «убьет» торговое соглашение между США и Соединенным Королевством. Об этом сообщает The Sun.

Выбранная Мэй стратегия получила название «мягкий брексит». Глава Белого дома заявил, что при таком сценарии США будут вести дела с Евросоюзом, а не с Великобританией. Именно поэтому ранее предложенная им двусторонняя торговая сделка между Вашингтоном и Лондоном может быть не реализована.