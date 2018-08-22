«Теория Большого взрыва» близка к финалу

Создатели телесериала «Теория Большого взрыва» объявили, что двенадцатый сезон станет для него последним, пишет журнал «Variety».

Выход финального сезона сериала запланирован на осень. Последний эпизод выйдет в мае 2019 года.

«Теория большого взрыва» — американский ситком, созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди. Премьера сериала состоялась 24 сентября 2007 года на канале CBS. Сериал снимался перед живой аудиторией компаниями Warner Bros. Television и Chuck Lorre Productions.

Сериал повествует о жизни двух молодых талантливых физиков (Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер), их привлекательной соседке по лестничной площадке, официантке и начинающей актрисе — Пенни, а также об их друзьях — астрофизике Раджеше Кутраппали и инженере Говарде Воловице. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат Калифорния.

Сериал завоевал премию «Золотой глобус» в 2011 году за лучшую мужскую роль, передает ТАСС.