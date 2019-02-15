Темпы роста сингапурской экономики замедлились

В 2018 году валовой внутренний продукт Сингапура вырос на 3,2%. В 2017 года этот показатель составил 3,9%, передает «Синьхуа».

В 2018 году рост в обрабатывающей промышленности Сингапура составил 7,2%.

Министерство торговли и промышленности прогнозирует рост сингапурской экономики в 2019 году в пределах 1,5-3,5%, но допускает, что реальный рост может оказаться ниже среднего прогнозируемого значения.

Ранее НСН сообщала, что по прогнозу Всемирного банка рост ВВП Украины в 2019 году сократится до 2,9%. В свою очередь, экономика Молдавии вырастет на 3,8% в 2019 году. Источниками роста станут частное потребление, рост реальной заработной платы и восстановления объемов денежных переводов. В Белоруссии аналитики Всемирного банка прогнозируют замедление роста валового внутреннего продукта до 2,7% в 2019-м, и 2,5% - в два последующих года. Хотя ранее речь шла о 3,4%. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Армении в 2018 году на уровне 5,3%, а в 2019 году — 4,3%. На 2019 год в Грузии прогнозируется рост ВВП на 5%, в Азербайджане — на 3,6%, в Казахстане — на 3,5%, в Киргизии — 3,4%.

