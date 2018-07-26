Тело третьего ребенка, утонувшего из-за наркомана, найдено под Астраханью

Найдено тело третьего ребенка, который утонул в результате опрокидывания лодки в Астраханской области, передает РИА Новости. Это девочка 2008 года рождения, сообщил представитель регионального главка министерства РФ делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Трагедия произошла вечером 22 июля в окрестностях села Калинино, когда местный житель в состоянии наркотического опьянения перевозил девять несовершеннолетних через реку Бузан. Лодка перевернулась из-за резкого манёвра. Утонули трое из девяти детей. По этому факту открыто уголовное дело.