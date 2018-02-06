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Тело пилота сбитого Су-25 возвращено в Россию

6 Февраля 2018 в 16:03
Тело пилота сбитого Су-25 возвращено в Россию

Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филиппова доставлено в подмосковный аэропорт Чкаловский, пишет РБК.

Отмечается, что вместе с телом доставлена часть обломков сбитого боевиками штурмовика. В данный момент идёт оповещение близких о том, что тело пилота доставлено в Россию.

Напомним, что Су-25 был сбит 3 февраля при выполнении облёта зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Лётчик посмертно был представлен к званию Героя России.

Добавим, что 6 февраля в Крыму почтили память героя перед заседанием Госсовета республики. Об этом сообщает КИА. 

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