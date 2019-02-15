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Тело футболиста Салы доставлено в Аргентину

15 Февраля 2019 в 21:58
Тело футболиста Салы доставлено в Аргентину

Тело погибшего в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Салы доставлено в его родной город Прогресо, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 16 февраля в спортзале его первого клуба «Прогресо» пройдет прощальная церемония.

Сала отправился в последний полет 21 января, после того, как перешел из французского «Нанта» в «Кардифф». Футболист как раз направлялся в расположение своего нового клуба. Самолет исчез с экранов радаров в районе Нормандских островов. Незадолго до этого аргентинец успел сообщить в соцсетях, что опасается за свою жизнь из-за слишком старого самолета.

Поиски были прекращены через три дня в связи с малой надеждой найти людей живыми. Родственники Салы самостоятельно организовали продолжение поисковой операции. Причём средства для этих работ были собраны с помощью сайта для пожертвований.

4 февраля на дне пролива Ла-Манш у острова Гернси в ходе частной поисковой операции под руководством океанографа Дэвида Мирнса были обнаружены обломки самолёта Piper PA-46 Malibu, на борту которого летел Сала. Позже с помощью дистанционно управляемой подводной видеокамеры было обнаружено одно тело, но его принадлежность сразу не была установлена. 7 февраля обнаруженное тело было извлечено из обломков самолёта. В тот же день полиция Дорсета объявила о том, что оно принадлежит Сале.

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