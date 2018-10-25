Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Горячие новости

Тело человека обнаружено на месте пожара в центре Москвы

25 Октября 2018 в 23:44
Тело человека обнаружено на месте пожара в центре Москвы

По адресу: ул. Земляной Вал, д. 38-40, стр. 5 в округе Басманный на месте возгорания мусора нашли тело человека, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Возгорание ликвидировано. Устанавливается личность погибшего.

Как ранее сообщала НСН, временный деревянный храм в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» сгорел 13 октября в Ухтомке на востоке Москвы. Также пострадала расположенная рядом воскресная школа. Как сообщили в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата со ссылкой на пресс-службу Восточного викариатства, причиной пожара был поджог.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.