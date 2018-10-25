Тело человека обнаружено на месте пожара в центре Москвы

По адресу: ул. Земляной Вал, д. 38-40, стр. 5 в округе Басманный на месте возгорания мусора нашли тело человека, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Возгорание ликвидировано. Устанавливается личность погибшего.

Как ранее сообщала НСН, временный деревянный храм в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» сгорел 13 октября в Ухтомке на востоке Москвы. Также пострадала расположенная рядом воскресная школа. Как сообщили в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата со ссылкой на пресс-службу Восточного викариатства, причиной пожара был поджог.