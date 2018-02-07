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Телевизор насмерть придавил двухлетнего ребенка в Подмосковье

7 Февраля 2018 в 14:43
Телевизор насмерть придавил двухлетнего ребенка в Подмосковье

В результате трагического инцидента в Наро-фоминском городском округе Подмосковья погиб двухлетний ребенок. На девочку упал телевизор, от полученных травм она скончалась в больнице, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Как уточнили в управлении Следственного комитета по Московской области, ребенок находится дома под присмотром знакомой ее матери. В тот момент, когда женщина отлучилась в ванную, девочка опрокинула тумбу с тяжелым ламповым телевизором. Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.

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