Телерейтинги церемонии вручения премий «Оскар» оказались рекордно низкими

Церемонию вручения премий «Оскар» в этом году посмотрело рекордно малое число телезрителей за всю историю – всего 26,5 млн человек. Об этом пишет The Hollywood Reporter. По данным издания, число просмотров сократилось на 19 процентов. Предыдущий «Оскар» также показывал наихудшие результаты с 2008 года. Его смотрели 34 млн телезрителей. Церемония вручения статуэток прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. «Лучшим фильмом» академики назвали фильм мексиканского режиссера Гильермо Дель Торо «Форма воды».