Телеканал «Москва 24» первым в мире начал вещание в поездах метро

В вагонах поездов московского метрополитена теперь можно будет увидеть новости в прямом эфире от телеканала «Москва 24». Об этом сообщил журналистам главный продюсер телеканала Алексей Вершинин.

Это событие, по словам Вершинина, можно назвать эпохальным, потому что вещания прямого телеэфира нет ни в одной подземке мира.

«Уникальность проекта в том, что сигнал, который формирует телеканал «Москва 24» и передает в режиме реального времени, в режиме реального времени и попадает непосредственно в метро, к пассажиру. Обычно это делается таким образом - на флэшку записывается информация, на жесткий диск ее сбрасывают, и эта информация крутится», - сказал Вершинин.

Как поснили в холдинге «Москва Медиа», куда входит телеканал «Москва 24», вся информация на экраны поездов метро будет подаваться без звука, при этом она будет абсолютно понятна пассажирам.

«Следующий этап развития проекта даст возможность пассажирам синхронизировать изображение и звук при помощи наушников гаджетов. И это будет еще один уникальный сервис, который предоставит «Москва 24» своим зрителям», - пояснили в пресс-службе.

В холдинге отметили, что к ЧМ-2018 вся информация телеканала будет также передаваться в метро на английском.

Добавим, что сетка вещания составлялась с учетом пожеланий пассажиров Серпуховско-Тимирязевской ветки столичного метро, на которой телеканал проходил «обкатку». Для вещания «Москвы 24» специальными экранами будут оборудованы почти 2 тысячи вагонов на 11 ветках метро.