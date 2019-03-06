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Telegram позвал российских пользователей на митинг

6 Марта 2019 в 22:21
Telegram позвал российских пользователей на митинг

Мессенджер Telegram позвал пользователей принять участие в санкционированном митинге сторонников свободного интернета, который пройдет в Москве, днем 10 марта, на проспекте Академика Сахарова. Организатором мероприятия является Либертарианская партия России, сообщает «Интерфакс».

В официальном канале Telegram отмечается, что митинг проводится в ответ на принимаемый закон об изоляции российского интернета. Также в сообщении напоминается, что более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в России.

«Пока Telegram выигрывает в этой борьбе, но в любой день все может поменяться – государство обладает огромными ресурсами, изъятыми у населения», - говорится в обращении мессенджера.

12 февраля Госдума одобрила в первом чтении законопроект об автономности рунета. «За» проголосовали 334 депутата, «против» — 47.

Автор законопроекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в эфире НСН рассказал, как рунет спасет Россию от возможного отключения от мировой сети.

В свою очередь интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров заверил НСН, что никакой рунет России не обязателен, потому что рассказы об отключении страны от глобальной сети, не имеет никакого отношения к реальности.



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