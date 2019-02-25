Телеграм: Божена Рынска подтвердила смерть Игоря Малашенко

Телеграм-канал НЕБОЖЕНА, приписываемый супруге политолога Игоря Малашенко, косвенно подтвердил его смерть. Ранее «Коммерсант» сообщил, что тело одного из сооснователей НТВ обнаружено в Испании. По данным источников издания, 64-летний Малашенко свёл счёты с жизнью.

«Девочки, до завтрашнего дня я не на связи. Сами всё понимаете...», - появилась вскоре после этого сообщения запись в Телеграм-канале НЕБОЖЕНА. Далее была опубликована фотография Игоря Малашенко с подписью: «Вечная память. До встречи на той стороне».

Супруга Игоря Малашенко - журналистка Божена Рынска. 15 февраля она сообщила о госпитализации мужа. Рынска заявила, что в этом виновата бывшая жена Малашенко Елена Пивоварова, которая предъявила ему обвинения в растрате денег.

Рынска рассказал тогда, что лицо мужа перекосило и развилась светобоязнь. Его госпитализировали по скорой с подозрением на инсульт, которое не подтвердилось. К сообщению была приложена фотография Малашенко в больнице.

Как отмечает RT , журналист Тимур Валеев, который работал вместе с Малашенко на предвыборной кампании Ксении Собчак, подтвердил его кончину и версию суицида. Сведения о смерти Малашенко также подтвердил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.