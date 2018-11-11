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Телефонные террористы «заминировали» два вокзала в Москве

11 Ноября 2018 в 15:38
Телефонные террористы «заминировали» два вокзала в Москве

Белорусский и Киевский вокзалы столицы эвакуированы в воскресенье, 11 ноября, в связи с угрозой взрыва. Как сообщил источник в правоохранительных органах, эвакуация была объявлена после анонимного звонка.

Сначала неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве в здании Киевского вокзала. Оттуда было выведено порядка 1 тысячи человек.

«На Белорусском вокзале начата эвакуация после поступления анонимного сообщения, аналогичного тому, который поступил по Киевскому вокзалу», - сказал собеседник «Интерфакса».

При этом он не уточнил, какое количество людей покинуло здание вокзала.

Сейчас на двух столичных вокзалах проводится проверка. Угроза взрыва на Киевском вокзале Москвы не подтвердилась, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

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