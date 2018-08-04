Суббота
04 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Тела убитых в ЦАР российских журналистов доставили в Париж

4 Августа 2018 в 12:18
Тела убитых в ЦАР российских журналистов доставили в Париж

Тела российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике, переправили в Париж. Как передает телеканал «Россия-24», из столицы Франции их доставят в Москву другим авиалайнером в ночь на воскресенье, 5 августа.

Как сообщает РИА Новости, на родине будет проведена судебно-медицинская экспертиза, только затем тела погибших передадут родственникам. Уже известно, что убитого журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве, передаёт Газета.ру.

Об убийстве съёмочной группы из России в составе Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхан Джемаля стало известно во вторник, 31 июля. В ЦАР они работали над документальным фильмом о частных военных компаниях. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье «Убийство».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.