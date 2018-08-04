Тела убитых в ЦАР российских журналистов доставили в Париж

Тела российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике, переправили в Париж. Как передает телеканал «Россия-24», из столицы Франции их доставят в Москву другим авиалайнером в ночь на воскресенье, 5 августа.

Как сообщает РИА Новости, на родине будет проведена судебно-медицинская экспертиза, только затем тела погибших передадут родственникам. Уже известно, что убитого журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в Москве, передаёт Газета.ру .

Об убийстве съёмочной группы из России в составе Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхан Джемаля стало известно во вторник, 31 июля. В ЦАР они работали над документальным фильмом о частных военных компаниях. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье «Убийство».