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Тела погибших при крушении Ми-8 доставят в Красноярск в течение суток

6 Августа 2018 в 08:53
Тела погибших при крушении Ми-8 доставят в Красноярск в течение суток

В Красноярске сегодня объявлен день траура в связи с крушения вертолета Ми-8 и гибелью всех, кто находился на его борту. Напомним, машина, принадлежавшая авиакомпании «ЮТэйр», разбилась утром 4 августа почти в двухстах километрах от населенного пункта Игарка. На борту вертолета находились 18 человек - 15 пассажиров и трое членов экипажа. После крушения не выжил никто, отмечают РИА Новости.

По предварительным данным, причиной катастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета.

Как отмечает РЕН ТВ, тела погибших при крушении вертолета под Игаркой доставят в Красноярск в течение ближайших суток. В настоящий момент на месте ЧП продолжают работу судмедэксперты – она осложняется погодными условиями. Накануне ночью в районе катастрофы прошел дождь

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