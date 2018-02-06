Технология блокчейн впервые применена в отчётности российского благотворительного фонда

«Фонд борьбы с лейкемией» первым в России из благотворительных организаций перешёл на отчётность по технологии блокчейн. Такое решение было принято, чтобы деятельность организации стала максимально прозрачной.

Как рассказала директор «Фонда борьбы с лейкемией» Анастасия Кафланова, новая система позволит поднять уровень доверия к подобным некоммерческим организациям.

«Для нас переход на блокчейн — большой задел на будущее. Технология предполагает полную финансовую прозрачность, поэтому жертвователь всегда сможет проследить путь своего платежа и убедиться в целевом использовании средств. Использование блокчейн должно поднять уровень доверия к благотворительным фондам», - отметила Кафланова.

В свою очередь, основатель «Один+Один» и Blockchain Charity Association Михаил Палей, который выступил одним из вдохновителей перехода к новой технологии, призвал и другие организации последовать примеру «Фонда борьбы с лейкемией».

«Очень приятно, когда фонды поворачиваются лицом к новым тенденциям, вдохновляются технологиями. И мы имеем к этому непосредственное отношение. Нам изначально хотелось создать проект, который делал бы благотворительность прозрачной. Готовность “Фонда борьбы с лейкемией” быть максимально открытыми — важный шаг для всей отрасли», - подчеркнул Палей.

По словам Михаила Палея, переход к технологии блокчейн не только сделает работу НКО максимально прозрачными, но и поднимет уровень доверия граждан к благотворительным фондам.

Стоит отметить, что блокчейн позволяет отследить расход средств фондов. При этом удобный интерфейс поможет идентифицировать платёж и позволит посмотреть основные показатели деятельности организации.