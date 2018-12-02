Технологии ОПК используют для федерального проекта «Чистая вода»

Минстрой планирует до конца года разработать справочник технологий подготовки воды для федерального проекта «Чистая вода». 30 ноября состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы, в которую вошли профильные чиновники и эксперты.

Как рассказал советник главы Минстроя России Максим Егоров, справочник должен включать в себя самые перспективные технологии водоподготовки, включая и те, которые были разработаны предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также в справочнике будут отражены уж наработанные и доказавшие свою эффективность способы очистки воды. По каждой технологии будет отдельно сделана оценка риска здоровья населения.

«Основная цель работы над проектом – это улучшение качества питьевой воды. Напомню, что главная задача, которую мы перед собой ставим – это к 2024 году выйти на уровень обеспеченности чистой водой по населению в целом в субъектах федерации на показатель 90,9%, и повысить уровень качества воды для городского населения до 99%», - отметил советник главы Минстроя России Максим Егоров.

Он добавил, что структура документа должна быть утверждена до конца декабря. Сам справочник должен быть готов к 1 августа 2019 года.

Напомним, что в рамках проекта «Чистая вода» планируется реализовать очистные сооружения на территории 16 регионов в 83 муниципалитетах.