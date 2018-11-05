Техасская пара разбилась на вертолете сразу после венчания

В Техасе начало расследование по факту крушения вертолета Bell 206B, в результате которого погибли молодожены и пилот. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).



Авиакатастрофа произошла в ночь на воскресенье. Жених и невеста, имена которых не уточняются, повенчались и отпраздновали свадьбу на семейном ранчо. Через полтора часа после церемонии они сели в вертолет, однако не места назначения не добрались. Машина упала в 15 милях к северо-западу от города Ювальде. На борту в момент аварии находились три человека – супружеская пара и пилот. Все они погибли.

К месту крушения вертолета направлены 10 пожарных машин. Причины аварии устанавливаются, пишет РИА Новости.