Суббота
10 февраля
USD 58.17
EUR 71.39
Горячие новости

Тегеран высмеял заявления Тель-Авива о перехвате иранского дрона

10 Февраля 2018 в 18:03
Тегеран высмеял заявления Тель-Авива о перехвате иранского дрона

Иран держит в Сирии только военных советников, израильские сообщения о захваченном иранском дроне смехотворны. Такое заявления сделал в субботу, 10 февраля представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Ранее израильская армия заявила о перехвате иранского дрона, запущенного в направлении территории страны из Сирии. ВВС Израиля в ответ атаковали иранскую базу в районе Пальмиры. Тогда сирийские ПВО открыли огонь по израильским самолетам. Один из них был сбит. Пилоты успели катапультироваться.

Позже израильская авиация совершила еще один налет, после которого отчиталась об уничтожении 12 иранских военных объектов под Дамаском, пишет РИА Новости.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.