Тегеран высмеял заявления Тель-Авива о перехвате иранского дрона

Иран держит в Сирии только военных советников, израильские сообщения о захваченном иранском дроне смехотворны. Такое заявления сделал в субботу, 10 февраля представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Ранее израильская армия заявила о перехвате иранского дрона, запущенного в направлении территории страны из Сирии. ВВС Израиля в ответ атаковали иранскую базу в районе Пальмиры. Тогда сирийские ПВО открыли огонь по израильским самолетам. Один из них был сбит. Пилоты успели катапультироваться.

Позже израильская авиация совершила еще один налет, после которого отчиталась об уничтожении 12 иранских военных объектов под Дамаском, пишет РИА Новости.