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Тегеран, наплевав на санкции, продолжит продавать нефть

5 Ноября 2018 в 11:44
Тегеран, наплевав на санкции, продолжит продавать нефть

Иран не прекратит торговлю нефтью, несмотря на введение санкция со стороны США в отношении Тегерана. Такое заявление сделал иранский лидер Хасан Роухани.

Он подчеркнул, что за последние семь месяцев страна нарастила экспорт и показала несостоятельность утверждения, что экономика Ирана не растет. Санкции американцев, добавил Роухани, Тегеран не остановят и страна останется участником нефтяного рынка.

Сегодня, 5 ноября, вступают в силу американские санкции против Ирана. Ранее в Госдепе США заявляли, что эти ограничительные меры в отношении Исламской Республики статут самыми жесткими из когда-либо принятых, пишут RT.

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