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Театральный режиссер Игорь Войтулевич скончался в Болгарии

24 Августа 2018 в 15:11
Театральный режиссер Игорь Войтулевич скончался в Болгарии

О смерти Войтулевича сообщили в пресс-службе Московского академического театра имени Маяковского. Режиссеру и актеру было 60 лет. Он скончался в ночь на 23 августа в Болгарии. Точная причина смерти не называется. Известно, что Войтулевич долгое время испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

После окончания ГИТИСа Войтулевич работал актером в Читинском театре. В девяностые годы он был главным режиссером Смоленского областного государственно драматического театра. Его спектакли ставились в разных городах России, в том числе московском «Сатириконе» и Театре Маяковского. Помимо этого режиссер поставил фильмы «Формула счастья», «В ожидании весны», "Проверка на любовь".

О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.

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