Среда
07 февраля
USD 57.22
EUR 70.93
Горячие новости

Театр «МОДЕРН» воссоздаст пьесу Шекспира «Юлий Цезарь» впервые за сто лет

7 Февраля 2018 в 16:32
Театр «МОДЕРН» воссоздаст пьесу Шекспира «Юлий Цезарь» впервые за сто лет

Премьера спектакля «Юлий Цезарь» по пьесе Уильяма Шекспира состоится на сцене столичного театра «МОДЕРН» 14 и 23 февраля.

Трагедия, которую в своё время ставили Станиславский и Немирович-Данченко, будет воссоздана спустя пости 100 лет силами художественного руководителя и режиссёра театра Юрия Грымова.

«Это спектакль о страсти, о жажде власти, о человеческих пороках, которые со времён Шекспира не изменились. И что самое удивительное, не изменятся. То есть иллюзии того, что какое-то произведение приблизит нас к осмыслению, и мы изменимся – нет. Мы можем только констатировать факт, что мы не правы. И надеяться на то, что человек может задуматься», — замечает автор постановки Юрий Грымов.

Добавим, в спектакле играют Пётр Ступин, Надежда Меньшова, Мария Орлова, Валерия Королева, Екатерина Бранд, Оксана Голубева, Алексей Багдасаров и другие актёры театра. 


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.