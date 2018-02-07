Театр «МОДЕРН» воссоздаст пьесу Шекспира «Юлий Цезарь» впервые за сто лет

Премьера спектакля «Юлий Цезарь» по пьесе Уильяма Шекспира состоится на сцене столичного театра «МОДЕРН» 14 и 23 февраля.

Трагедия, которую в своё время ставили Станиславский и Немирович-Данченко, будет воссоздана спустя пости 100 лет силами художественного руководителя и режиссёра театра Юрия Грымова.

«Это спектакль о страсти, о жажде власти, о человеческих пороках, которые со времён Шекспира не изменились. И что самое удивительное, не изменятся. То есть иллюзии того, что какое-то произведение приблизит нас к осмыслению, и мы изменимся – нет. Мы можем только констатировать факт, что мы не правы. И надеяться на то, что человек может задуматься», — замечает автор постановки Юрий Грымов.

Добавим, в спектакле играют Пётр Ступин, Надежда Меньшова, Мария Орлова, Валерия Королева, Екатерина Бранд, Оксана Голубева, Алексей Багдасаров и другие актёры театра.



