Четверг
04 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Тайна прически Трампа раскрыта его дочерью

4 Января 2018 в 13:38
Тайна прически Трампа раскрыта его дочерью

«Летящая» прическа президента США Дональда Трампа появилась в результате его попыток скрыть лысину. Об этом написал в своей книге журналист Майкл Вулф.

Журналист отметил, что сведения о шевелюре американского лидера получил от его дочери Иванки Трамп. Она рассказала, что отцу провели неудачную процедуру по борьбе с облысением. Теперь он вынужден прикрывать абсолютно лысую макушку начесом из оставшихся волос.

Странный цвет шевелюры получается в результате окрашивания не очень качественными средствами, результат которого зависит от длительности нанесения. Так как Трамп вечно торопится, его волос после окрашивания становятся цвета «оранжевый блонд», цитирует New York Post отрывок из новой книги Вулфа.

Долгое время прическа Дональда Трампа является предметом насмешек и споров в соцсетях. Пользователи полагали, что это парик. Но эти слухи не подтвердились.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.