Тайна прически Трампа раскрыта его дочерью

«Летящая» прическа президента США Дональда Трампа появилась в результате его попыток скрыть лысину. Об этом написал в своей книге журналист Майкл Вулф.

Журналист отметил, что сведения о шевелюре американского лидера получил от его дочери Иванки Трамп. Она рассказала, что отцу провели неудачную процедуру по борьбе с облысением. Теперь он вынужден прикрывать абсолютно лысую макушку начесом из оставшихся волос.

Странный цвет шевелюры получается в результате окрашивания не очень качественными средствами, результат которого зависит от длительности нанесения. Так как Трамп вечно торопится, его волос после окрашивания становятся цвета «оранжевый блонд», цитирует New York Post отрывок из новой книги Вулфа.

Долгое время прическа Дональда Трампа является предметом насмешек и споров в соцсетях. Пользователи полагали, что это парик. Но эти слухи не подтвердились.