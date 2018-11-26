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Тай-брейк определит обладателя шахматной короны

26 Ноября 2018 в 21:58
Тай-брейк определит обладателя шахматной короны

Двенадцатая партия матча за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной завершилась вничью.

Счет в матче стал 6:6. Предыдущие 11 партий также завершились мирными исходами, передает «Интерфакс».

Чемпион будет определен на тай-брейке. Он пройдет 28 ноября.

Ранее НСН сообщала, Аркадий Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации. Решение об избрании на это пост бывшего вице-премьера правительства Российской Федераци принято на конгрессе FIDE, который проходил в грузинском городе Батуми.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 (56-й в истории шахмат) проходит в Лондоне. В матче принимают участие действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) и победитель турнира претендентов по шахматам Фабиано Каруана (США). Карлесу 30 ноября исполнится 28 лет.

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