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«Тарзан» из СССР умер в Австралии в возрасте 88 лет

21 Августа 2018 в 16:32
«Тарзан» из СССР умер в Австралии в возрасте 88 лет

Выходец из СССР Михаил Фоменко, получивший прозвище «Тарзан», умер в возрасте 88 лет. Об это сообщила его сестра Инесса, сообщает Daily Mail.

Фоменко родился в семье грузинской княжны и Елизаветы Мачабели и спортсмена Даниила Фоменко. В конце 1930-х годов семья сбежала из Советского Союза в Китай, а позже в Австралию. Михаил был в олимпийской сборной Австралии по легкой атлетике. В 1950-х он в полном уединении жил в лесах на севере страны. Там он охотился на крокодилов и кабанов и вел жизнь отшельника. Мужчину прозвали «Тарзаном». Так он жил до 2012 года, но затем оказался в доме престарелых, пишет «Газета.ру».

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