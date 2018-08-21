«Тарзан» из СССР умер в Австралии в возрасте 88 лет

Выходец из СССР Михаил Фоменко, получивший прозвище «Тарзан», умер в возрасте 88 лет. Об это сообщила его сестра Инесса, сообщает Daily Mail.

Фоменко родился в семье грузинской княжны и Елизаветы Мачабели и спортсмена Даниила Фоменко. В конце 1930-х годов семья сбежала из Советского Союза в Китай, а позже в Австралию. Михаил был в олимпийской сборной Австралии по легкой атлетике. В 1950-х он в полном уединении жил в лесах на севере страны. Там он охотился на крокодилов и кабанов и вел жизнь отшельника. Мужчину прозвали «Тарзаном». Так он жил до 2012 года, но затем оказался в доме престарелых, пишет «Газета.ру».