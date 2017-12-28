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Танкер с первой партией российского СПГ прибыл в британский порт

28 Декабря 2017 в 23:22
Танкер с первой партией российского СПГ прибыл в британский порт

Ледокольный газовоз «Christophe de Margerie» с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода «Ямал СПГ» прибыл в британский порт на острове Грейн, сообщили ТАСС в энергетической компании «National Grid».

8 декабря президент России Владимир Путин в поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе дал старт загрузке первого танкера-газовоза «Christophe de Margerie». 

Кристоф де Маржери (6 августа 1951, Марей-сюр-Ле-Диссе, Франция — 20 октября 2014, московский аэропорт «Внуково») — французский бизнесмен, главный исполнительный директор энергетического концерна «Total», кавалер российского ордена Почёта.

Имя Кристофа де Маржери присвоено новому танкеру-газовозу ледового класса Arc7, построенному на верфях DSME по заказу «Совкомфлота». Судно будет работать в рамках проекта «Ямал СПГ». Танкер способен работать при температурах до минус 52 градусов и преодолевать льды толщиной до 2,1 метра. Мощность пропульсивной установки «Кристофа де Маржери» составляет 45 МВт, что сопоставимо с мощностью современного атомного ледокола. Во время испытаний с 19 февраля по 8 марта 2017 года в Карском море и море Лаптевых танкер прошел Северным морским путем и прибыл в порт Сабетта на Обской губе. В августе 2017 года со сжиженным газом впервые прошел по маршруту от Хаммерфеста, вдоль побережья Сибири и через Берингов пролив в Азию самостоятельно без сопровождения ледокола. Судно завершило транспортировку всего за шесть с половиной дней, установив новый рекорд.

Газовоз стал лауреатом престижной международной премии 2017 Platts Global Energy Awards в номинации «Инженерный проект года».

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