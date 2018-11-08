Танкер протаранил фрегат в Норвегии

Танкер и боевой корабль столкнулись у берегов Норвегии. Как сообщает телекомпания NRK, ЧП случилось с фрегатом «Хельге Ингстад» и перевозчиком топлива «Сола ТС». Они не смогли разойтись в море на территории островной коммуны Эйгардене в центральной части королевства.

После столкновения фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу. С корабля эвакуированы 127 человек, восемь пострадали. На борту остаются десять членов команды для контроля. На танкере никто не пострадал.

В результате происшествия в море вытекло не менее 10 тысяч литров вертолетного топлива. Компания Equinor решила закрыть нефтегазовый терминал Стуре. Вокруг фрегата введена зона безопасности в полкилометра. Вода продолжает поступать в корабль, который накренился и может в итоге пойти на дно.

Как отмечают Известия , фрегат принимал участие в морских военных учениях НАТО Trident Juncture - крупнейших манёврах со времен окончания холодной войны. В них задействованы 45 тысяч военнослужащих, 10 тысяч транспортных средств, 130 единиц авиации, а также 70 кораблей из 31 страны Североатлантического альянса и его союзников.