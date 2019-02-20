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Танцующая матка у Малышевой взорвала соцсети

20 Февраля 2019 в 21:20
Танцующая матка у Малышевой взорвала соцсети

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают один из последних выпусков программы «Жить здорово!» на Первом канале, где в эфире появилась огромная матка. В таком костюме к публике вышла актриса Светлана Галка. Она появилась в студии после того, как зрители не смогли ответить на вопрос ведущей Елены Малышевой о том, что могла бы матка спросить у них или о чём рассказать.

Ярмольник: Елена Малышева сошла с ума

В итоге «танцующая матка» под музыку спела об устройстве женской половой системы, о любви к детям и пожелала всем новых малышей в наступившем году. «Вот такая у нас милая матка», - резюмировала Малышева и наглядно продемонстрировала, где у неё расположены яичники, маточные трубы. «А это голова прекрасной актрисы Светланы Галки», — пошутила ведущая, обращаясь к зрителям.

Немало пользователей соцсетей с юмором восприняли такой номер программы, правда, предполагая в комментариях, что он может свидетельствовать о не совсем адекватном психическом состоянии Елены Малышевой. 


Впрочем, телеведущая давно отличается необычной подачей медицинских тем. Чего только стоили сюжеты про обрезание или «песня яичек», исполненная в эфире студентами-медиками в костюме парных мужских гонад, со словами «два крыла да с птичками, птички в небо вжик, если ты с яичками, значит, ты мужик».

Однако, как выяснилось, такой креатив – дело рук старшего сына Елены Малышевой Юрия. Именно он выступает создателем многих занимательных сюжетов подобного рода для программы свой матери.

В одной из программ Елена Малышева заявила, что необходимо отстреливать бездомных собак. Глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН возмутился такой позицией телеведущей и назвал это «призывом к убийству».

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