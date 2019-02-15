Таможня предложила запретить импортные консервы, оливки и ждемы

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила расширить продовольственное эмбарго. В ведомстве считают, что в Россию необходимо запретить ввоз консервов из мяса и рыбы, яиц, оливки, а также фруктовых соков и джемов. По данным ФТС, в 2018 году в Россию было ввезено этих товаров на сумму в 1,2 млрд долларов.

Свое предложение ФТС направила в Минсельхоз, сообщает РБК. Если предложение будет одобрено, то под запрет попадут соответствующие продукты из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Продуктовое эмбарго для этих стран на ряд товаров Россия ввела в 2014 году. Ограничения действуют до конца 2019 года.

Ранее зместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН опроверг послабления в готовящихся против РФ санкциях США.