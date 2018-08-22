Таллин и Рига хотят получить компенсацию за «советскую оккупацию»

Эстония и Латвия намерены потребовать от России компенсацию за «советскую оккупацию». Совместное заявление министров юстиции стран Урмаса Рейнсалу и Дзинтарса Разначса опубликовано после их встречи на сайте министерства юстиции Эстонии, передает «ФедералПресс».

В сообщении говорится, что прибалтийские страны помнят «человеческие потери, понесенные из-за советской оккупации» и теперь собираются изучить возможность потребовать компенсацию за это у России, являющейся «правопреемницей» Советского Союза, отмечает «Утро.ру». Уточняется, что при необходимости страны обратятся с этим вопросом в ООН.

Сумма компенсации, которую намерены потребовать Латвия и Эстония, в заявлении не указывается, сообщает Ura.ru.

Страны Балтии заявляют, что они были оккупированы Советским Союзом в период с 1940 по 1991 год. В Кремле утверждают, что присоединение этих государств к СССР не нарушало нормы международного права.