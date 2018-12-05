Такса устроилась внештатным психологом в МЧС

В Департаменте гражданской обороны Москвы появился необычный внештатный сотрудник. Как сообщает телеканал НТВ, на должность психолога приняли таксу по кличке Маруся.

Хозяйка собаки, которая является сотрудницей ведомства, часто оставляла питомца в квартире надолго. Собака, которая не любила проводить время в одиночестве, часто выла. Такое поведение Маруси не устраивало соседей. В итоге женщине пришлось взять питомца на работу.

Это решение позже оценили все её коллеги: собака не создавала никаких сложностей и с радостью встречала всех спасателей, возвращающихся с вызовов. В настоящий момент Маруся «поднимает» боевой дух в пожарно-спасательных отрядах. А также радует сотрудников авиационного центра и станции на воде.