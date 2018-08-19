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«Такая у меня работа!» Емельяненко показал разбитое лицо

19 Августа 2018 в 17:18
«Такая у меня работа!» Емельяненко показал разбитое лицо

Боксер смешанных единоборств Александр Емельяненко в Instagram опубликовал свою фотографию после поединка с американцем Тони Джонсоном. Бой прошел накануне в рамках турнира WFCA 50.

На фото видны гематомы, сильные ушибы и рассечения на лице спортсмена. Надпись под снимком гласит: «Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!»

Поединок длился три раунда и завершился ничьей. Сразу после объявления результатов Емельяненко покинул ринг и отправился в больницу в карете «Скорой помощи». От комментариев журналистам он отказался, пообещав все написать в «Инстаграме», а сопровождающему пожаловался, что «правый глаз не видит», пишут «Известия».

Пользователи сети поддержали российского бойца. Один из подписчиков поблагодарил Емельяненко за зрелищный бой и восхитился его мужеством. Другой написал, что даже просто смотреть на поединок «было больно». Большинство фанатов пожелали спортсмену скорейшего выздоровления и возвращения на ринг.

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